Китайский демограф Хуан Вэньчжэн предложил стимулировать рождаемость в КНР зарплатами для молодых родителей

Китайский демограф Хуан Вэньчжэн предложил выплачивать молодым родителям зарплату. Только финансовая поддержка семейных пар поможет повысить рождаемость в КНР, рассказал специалист в интервью местному изданию South China Morning Post.
Вэньчжэн посетовал, что в Китае наблюдается ярко выраженный недостаток льгот и материальной поддержки молодым родителям. По словам сотрудника научно-исследовательского института Center for China & Globalization (CCG), воспитание детей следует рассматривать как настоящую работу и платить за нее деньги.
«Когда люди понимают, что в рождении и воспитании детей нет финансовых преимуществ, они теряют интерес к деторождению», — убежден демограф.
При этом, отметил Хуан Вэньчжэн, в любом обществе рождение ребенка ценится выше, чем работа, на которой человека легко может заменить искусственный интеллект. Несмотря на актуальность проблемы и аргументированные доводы, китайский специалист не уточнил, кто именно должен платить молодым родителям денежное пособие.