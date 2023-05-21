Китайский демограф Хуан Вэньчжэн предложил стимулировать рождаемость в КНР зарплатами для молодых родителей

При этом, отметил Хуан Вэньчжэн, в любом обществе рождение ребенка ценится выше, чем работа, на которой человека легко может заменить искусственный интеллект. Несмотря на актуальность проблемы и аргументированные доводы, китайский специалист не уточнил, кто именно должен платить молодым родителям денежное пособие.