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Более 80 тысяч человек в Молдавии требуют вступления страны в Евросоюз

Политика
Более 80 тысяч человек в Молдавии требуют вступления страны в Евросоюз

Президент Молдавии Майя Санду рассказала о желании граждан страны вступить в Евросоюз после проведения митинга, который должен был обратить внимание Союза на намерения Кишинева.

Сегодня, 21 мая, в Молдавии глава страны провела митинг, который должен был продемонстрировать Брюсселю желание граждан страны и ее руководства вступить в ЕС для того, чтобы развивать свою страну по европейским стандартам. Как написала Санду в своих социальных сетях, в митинге приняли участие около 80 тысяч человек и все они хотят вступления страны в ЕС.

Ранее сообщалось, что Санду назвала главной целью Молдавии в ЕС безопасность и защиту от России. По словам президента, Москва расшатывает внутриполитическую ситуацию в стране и угрожает национальной безопасности, поэтому членство в Союзе позволило бы им защититься от исходящей угрозы.
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