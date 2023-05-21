Более 80 тысяч человек в Молдавии требуют вступления страны в Евросоюз

Сегодня, 21 мая, в Молдавии глава страны провела митинг, который должен был продемонстрировать Брюсселю желание граждан страны и ее руководства вступить в ЕС для того, чтобы развивать свою страну по европейским стандартам. Как написала Санду в своих социальных сетях, в митинге приняли участие около 80 тысяч человек и все они хотят вступления страны в ЕС.