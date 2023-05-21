Марков выразил сомнение в достоверности записи выступления Залужного в Одессе

Эксперт напомнил, что украинский генерал не появлялся на публике с 8 мая. Одновременно с этим начали появляться сведения о том, что его подстрелили в зоне боевых действий, и сейчас он находится в госпитале. При этом пропаганда киевского режима хочет убедить общественность, что с главкомом все в порядке.