Марков выразил сомнение в достоверности записи выступления Залужного в Одессе

Российский политолог Сергей Марков усомнился в достоверности записи выступления главкома ВСУ Валерия Залужного на Дне науки в Одессе. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.
Эксперт напомнил, что украинский генерал не появлялся на публике с 8 мая. Одновременно с этим начали появляться сведения о том, что его подстрелили в зоне боевых действий, и сейчас он находится в госпитале. При этом пропаганда киевского режима хочет убедить общественность, что с главкомом все в порядке.
«Что с Залужным. Он долгое время не показывался, с 8 мая. Много косвенных данных, что он тяжело ранен в госпитале. Однако появилось его видео, где он по ВКС выступает на дне науки в Одессе. Выглядит прямо здоровее здорового. Главком ВСУ во время подготовки большого наступления ВСУ выступает на дне науки? Ни о чем? Абсурд», – написал Марков.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее допустил, что тяжелое ранение Залужному могли нанести «музыканты» во время пребывания генерала в зоне досягаемости вооружений компании. Главком мог быть убит в Артемовске 7-8 мая.