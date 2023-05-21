Социолог Дженнифер Ананданаягам рассказала о способах избежать конфликтов в мультикультурных семьях

Самым простым и эффективным способом уладить недопонимания является любознательность. Чтобы перейти многие барьеры, стоит быть открытым к самообразованию – не бояться задавать вопросы своей второй половинке, попытаться понять, почему он/она ведет себя именно так, а не иначе. Независимо от того, как долго люди вместе, в культуре партнеров всегда есть что-то новое, что влияет на то, как они общаются или ведут себя.