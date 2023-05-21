Социолог Дженнифер Ананданаягам рассказала о способах избежать конфликтов в мультикультурных семьях

Воспитание человека и его взросление в определенной культурной среде создает из него определенный тип личности. Многие мультикультурные пары не обращают внимания на ценностные различия до того, пока не пройдет первый этап отношений, – пишет The List.
Постепенно пары, в которых люди являются представителями разных культур, начинают замечать большую разницу в подходах в таких ключевых элементах, как воспитание детей, общение в семье и многих других бытовых моментах.
Самым простым и эффективным способом уладить недопонимания является любознательность. Чтобы перейти многие барьеры, стоит быть открытым к самообразованию – не бояться задавать вопросы своей второй половинке, попытаться понять, почему он/она ведет себя именно так, а не иначе. Независимо от того, как долго люди вместе, в культуре партнеров всегда есть что-то новое, что влияет на то, как они общаются или ведут себя.
Стоит также открыто говорить о своем собственном воспитании и ожиданиях, особенно в таких сферах как роли в семье, религия и распределение финансов. Терпение и компромисс тоже имеют большое значение. Необходимо стараться находить сходства за пределами различия культур и основываться на ценностях, которые возможно разделять сразу обеим половинам. Желательно также помнить, что многие действия в отношениях могут быть непонятны партнеру или вовсе неприемлемы, поэтому открытость и готовность идти на компромиссы способны исключить вероятность возникновения конфликтов на культурной почве в семье.
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