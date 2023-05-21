В Белоруссии рассказали о готовности решительно ответить на провокации Европы

Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что вооруженные силы Белоруссии готовы противостоять любым агрессивным действиям в отношении страны. Об этом сообщает издание «РИА Новости»
Он отметил, что если кто-то из «горячих голов» в Европе решит проявить агрессию в отношении Белоруссии, то Минск будет готов «отрезвить» их соответствующим образом.
Кроме того, Касинский подчеркнул, что воздушные силы страны были переоборудованы для использования тактического ядерного оружия, а военнослужащие прошли полный курс обучения по комплексам С-400 и ракетным системам «Искандер».
Ранее полковник запаса Олег Иванников сообщал, что Польша и Литва рассматривают планы вторжения в Белоруссию. Для того, чтобы создать оправдание для агрессии, они могут организовать провокацию.