Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на саммите G7 в Хиросиме с призывом реформировать ООН

Организация объединенных наций не отражает текущие реалии мира. С таким заявлением премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на саммите G7 в Хиросиме, призвав к реформированию ООН, приводит слова политика издание The Economic Times.
Моди подчеркнул, что всемирная организация в настоящий момент не в состоянии предотвратить конфликты. Противостояния, возникшие еще в прошлом веке, не соответствуют системе XXI века, пояснил индийский премьер-министр.
Ранее сообщалось, что ООН призвала страны мира выделить 3 млрд долларов на гуманитарные операции в Судане и соседних государствах. По данным организации, в последних до сих пор могут укрываться беженцы из зон конфликта, разразившегося до этого в африканской стране.