Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил на саммите G7 в Хиросиме с призывом реформировать ООН

Ранее сообщалось, что ООН призвала страны мира выделить 3 млрд долларов на гуманитарные операции в Судане и соседних государствах. По данным организации, в последних до сих пор могут укрываться беженцы из зон конфликта, разразившегося до этого в африканской стране.