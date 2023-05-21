Росгидрометцентр предупредил петербуржцев о погодной опасности 22 мая

Ранее сообщалось, что метеоролог Александр Ганьшин рассказал о предстоящем лете. По его словам, лето 2023 года станет самым жарким на территории России за все врем наблюдений. Первый месяц будет нормальным в плане температурного режима, однако в июле и августе она повысится до невиданных ранее показателей.