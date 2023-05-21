Росгидрометцентр предупредил петербуржцев о погодной опасности 22 мая

Росгидрометцентр заявил о «желтом» уровне погодной опасности 22 мая в связи с грозой.
В понедельник, 22 мая, в Санкт-Петербурге ожидается плохая погода. Это связано с грозой на территории города, которая начнется предположительно в 14 часов и может продлиться до 23 часов. Предстоящие погодные условия являются потенциально опасными, поэтому водителей и пешеходов просят быть осторожными.
Ранее сообщалось, что метеоролог Александр Ганьшин рассказал о предстоящем лете. По его словам, лето 2023 года станет самым жарким на территории России за все врем наблюдений. Первый месяц будет нормальным в плане температурного режима, однако в июле и августе она повысится до невиданных ранее показателей.