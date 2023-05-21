В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла познавательная лекция о Петре I

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция об императоре Петре I, которую читал член регионального отделения Российского военно-исторического общества Максим Коршев.
Спикер рассказал о том, почему Петр I Русское царство переименовал в Россию, почему именно Петра мы должны считать первым революционером. Также он объяснил, почему люди до сих пор живут в той стране, которую создал еще первый Всероссийский Император.
Максим Коршев при этом подчеркнул, что в Интернете нет достаточно правдивой информации о царе — там много фейков и «сказок».
«Если действительно кто-то хочет что-то узнать о Петре, надо слушать Эдварда Радзинского и Владимира Мединского, потому что они ближе всего подошли к тому, кого Петр I из себя представлял», — заявил Максим Коршев.