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В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла познавательная лекция о Петре I

ФАН-ТВ

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z прошла лекция об императоре Петре I, которую читал член регионального отделения Российского военно-исторического общества Максим Коршев.

Спикер рассказал о том, почему Петр I Русское царство переименовал в Россию, почему именно Петра мы должны считать первым революционером. Также он объяснил, почему люди до сих пор живут в той стране, которую создал еще первый Всероссийский Император.

Максим Коршев при этом подчеркнул, что в Интернете нет достаточно правдивой информации о царе — там много фейков и «сказок».

«Если действительно кто-то хочет что-то узнать о Петре, надо слушать Эдварда Радзинского и Владимира Мединского, потому что они ближе всего подошли к тому, кого Петр I из себя представлял», — заявил Максим Коршев.
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