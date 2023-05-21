Кандидат медицинских наук Евгений Зорин рассказал, как победить осложненное депрессией ожирение

Бариатрический хирург Евгений Зорин рассказал о серьезном влиянии ожирения на физическое и ментальное состояние человека. Об этом пишет «Газета.ру».
Серьезным «побочным эффектом» наличия избыточного веса является депрессия – при ожирении вероятность ее развития повышается на 55%. При этом на риск возникновения психических расстройств влияет не только физическое состояние, но и общественная стигматизация данного заболевания.
Важными сигналами развития депрессии являются усталость и сонливость. Также такое состояние указывает на нехватку серотонина и дофамина, которые отвечают за чувство счастья и удовлетворения. Именно поэтому лечение ожирения при наличии ментальных расстройств серьезно осложняется, однако при комплексном подходе все еще можно победить болезнь – необходимо обратиться за помощью к бариатрическому хирургу, эндокринологу, диетологу и психологу (в т.ч. и к клиническому). Специалисты помогут выработать правильный подход к избавлению от проблемы с подходящим набором психофизиологических и фармацевтических инструментов.
Зорин считает, что одним из самых эффективных решений победить ожирение является бариатрическая операция*, которая способна снизить вес на 60-70% от общей массы тела за первый год. Тем не менее, такая процедура также должна быть частью комплексного подхода.
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