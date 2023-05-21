Кандидат медицинских наук Евгений Зорин рассказал, как победить осложненное депрессией ожирение

Важными сигналами развития депрессии являются усталость и сонливость. Также такое состояние указывает на нехватку серотонина и дофамина, которые отвечают за чувство счастья и удовлетворения. Именно поэтому лечение ожирения при наличии ментальных расстройств серьезно осложняется, однако при комплексном подходе все еще можно победить болезнь – необходимо обратиться за помощью к бариатрическому хирургу, эндокринологу, диетологу и психологу (в т.ч. и к клиническому). Специалисты помогут выработать правильный подход к избавлению от проблемы с подходящим набором психофизиологических и фармацевтических инструментов.