«Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:0

Сегодня, 21 мая, «Ростов» в гостях у «Краснодара» не смог забить ни одного мяча и к тому же проиграл со счетом 0:3. Авторами голов стали полузащитник Алексей Ионов - на третьей минуте, нападающий Джон Кордоба – на 10-й минуте и форвард Александр Кокшаров – 33-й минуте.