«Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 3:0

«Краснодар» одержал разгромную победу в матче 28-го тура Российской премьер-лиги.
Сегодня, 21 мая, «Ростов» в гостях у «Краснодара» не смог забить ни одного мяча и к тому же проиграл со счетом 0:3. Авторами голов стали полузащитник Алексей Ионов - на третьей минуте, нападающий Джон Кордоба – на 10-й минуте и форвард Александр Кокшаров – 33-й минуте.
На данный момент «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Ростов» расположился на четвертой строчке – 50 очков.
Следующий матч «Краснодара» состоится 27 мая. Его соперником станет ЦСКА, который сейчас занимает второе место в РПЛ – 54 очка.
Ранее сообщалось, что Кордоба забил победный гол за «быков» во время матча с «Уралом» в рамках Кубка России. Встреча завершилась со счетом 2:1, обеспечив победителя выходом в суперфинал турнира.