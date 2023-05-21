«Честь дороже жизни»: пожарные ДНР продолжают работать даже под обстрелами ВСУ

Произошел очередной акт бесчеловечной агрессии украинской армии не только против мирных жителей, но и против тех, кто приходит к ним на помощь. Специалисты 7 пожарно-спасательной части МЧС ДНР, как всегда, спешили на вызов — прилетело в жилой дом и произошло возгорание. При этом украинские боевики начали вести снова огонь, когда спасатели развернули рукава и приступили к тушению пожара.