«Честь дороже жизни»: пожарные ДНР продолжают работать даже под обстрелами ВСУ

Произошел очередной акт бесчеловечной агрессии украинской армии не только против мирных жителей, но и против тех, кто приходит к ним на помощь. Специалисты 7 пожарно-спасательной части МЧС ДНР, как всегда, спешили на вызов — прилетело в жилой дом и произошло возгорание. При этом украинские боевики начали вести снова огонь, когда спасатели развернули рукава и приступили к тушению пожара.
Бригада кинулась в укрытие — в доме был подземный гараж. Артиллерия ВСУ нанесла по ним не менее десяти ударов ракетами, причем били прицельно. К счастью, обошлось без жертв, однако двоих спасателей доставили в местную больницу с контузиями.
«К нам поступили двое пациентов — сотрудников МЧС, которые после артобстрела получили общую контузию с признаками головной боли, снижения слуха, шума и звона в ушах», — рассказала врач отделения оториноларингологии Екатерина Маренко.
Для каждого из пострадавших спасателей была выбрана своя тактика лечения. Маренко отметила, что состояние пациентов уже улучшилось и есть большая вероятность, что их выпишут уже через неделю. Один из госпитализированных спасателей Дмитрий Волеулин рассказал, что работать под обстрелом для него является уже привычным делом.
«У нас там обстрелы идут постоянно, так что мы уже особо не удивляемся. Но в тот момент было явно очевидно, что били именно по нам, потому что было прилетов пока мы были в доме», — вспомнил спасатель.
Второй пациент — Дмитрий Коваленко, находился на втором этаже, когда прозвучал взрыв. Он отметил, что в этот раз его бригаде повезло, потому что они успели укрыться. Но, к сожалению, так везет не всем его товарищам.
«Были ребята — и нету. Выполняли свой долг. На машинах у нас висит «Честь дороже жизни» — это Пашины слова были. И мы решили в честь его памяти наклеить эту надпись на машины», — объяснил Дмитрий.
Психологически тяжело приходится и диспетчерам пожарной службы, потому что они постоянно поддерживают связь со всеми экипажами. Поэтому они всегда ждут по рации долгожданное сообщение, что все хорошо и: «Тушение закончили, возвращаемся».
«Год назад, когда погибли наши товарищи, после того седые волосы на моей голове добавились. Конечно же ты переживаешь за них. Когда они возвращаются в подразделение назад целые и невредимые, то мы очень радуемся», — поделился руководитель 7 пожарно-спасательной части ДНР Каменский Р.В.
Расслабляться тут не приходится. Единственное место, где можно отвести душу — это дом и семья, которая ждет своего героя с работы, чтобы завтра снова отправить его спасать людские жизни.