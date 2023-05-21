Двухлетняя девочка пропала без вести во время прогулки в Анжеро-Судженске Кемеровской области

По данным ведомства, все произошло в Анжеро-Судженске. Мама девочки пояснила, что несовершеннолетняя ушла из двора частного дома в районе 18:00 по местному времени (14:00 по московскому времени). С тех пор местонахождение малолетней неизвестно.