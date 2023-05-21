Двухлетняя девочка пропала без вести во время прогулки в Анжеро-Судженске Кемеровской области

Жительница Кемеровской области обратилась в полицию, рассказав, что ее двухлетняя дочь пропала без вести во время прогулки. Сотрудники полиции и волонтеры приступили к поискам малышки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
По данным ведомства, все произошло в Анжеро-Судженске. Мама девочки пояснила, что несовершеннолетняя ушла из двора частного дома в районе 18:00 по местному времени (14:00 по московскому времени). С тех пор местонахождение малолетней неизвестно.
Оказалось, малышка гуляла под присмотром бабушки, пока мать занималась старшим ребенком. Пенсионерка отвлеклась на домашние дела, после чего обнаружила, что внучки нигде нет. Члены семьи пытались искать девочку самостоятельно, но безрезультатно.
В поисковой операции принимают участие правоохранители, волонтеры и местные жители. В настоящий момент обследуются частный сектор, улицы города, а также прилегающая к населенному пункту территория.
Ранее сообщалось, что пропавшую в декабре прошлого года студентку СПбГУ нашли мертвой в Петергофе. Стражи порядка устанавливают обстоятельства и причину гибели девушки.