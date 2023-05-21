Пригожин опроверг информацию о продвижении ЧВК «Вагнер» в сторону Хромово после взятия Артемовска

ЧВК «Вагнер» никуда не продвигается и никакие территории не берет. Об этом в ответ на запрос СМИ заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Журналисты издания LIVE24 обратились к предпринимателю с вопросом, правда ли подразделения ЧВК начали наступление на населенный пункт Хромово. Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала пояснение бизнесмена.
«ЧВК "Вагнер" сегодня никуда не продвигалась. ЧВК "Вагнер" сегодня не захватывала никаких территорий. Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. Поэтому на Хромово мы не идем, на Ивановское мы не идем», — говорится в сообщении.
«Вагнеровцы», как и планировалось изначально, передают позиции Минобороны, а 25 мая покинут зону боевых действий. Бойцы ЧВК сражались 428 дней, и потому все дальнейшие задачи лягут на плечи российской армии.
«С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет, до тех пор, пока мы пройдем переформирование и до оснащения и до обучения. Поэтому все вбросы о том, что ЧВК "Вагнер" что-то штурмует, будут фейками в ближайшие 2 месяца», — продолжил Пригожин.
Если ситуация начнет меняться, основатель «оркестра» обещал держать общественность в курсе. И отдельно напомнил, что бойцы ЧВК «Вагнер» Хромово не штурмуют.