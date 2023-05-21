Политолог Соловейчик заявил, что в Польше почувствовали слабость Зеленского после потери Артемовска

Киев не принес извинения Варшаве за Волынскую резню, так что украинский президент Владимир Зеленский должен «взять на себя больше ответственности и сделать это». Об этом в интервью изданию Onet заявил представитель польского МИДа Лукаш Ясина.
Он подчеркнул, что поляки, со своей стороны, уже взяли на себя ответственность за преступления, совершенные их государством против украинцев.
Корреспондент ФАН обратился к политическому и экономическому аналитику Владимиру Соловейчику, чтобы узнать, почему Варшаве так важно получить извинения со стороны Зеленского именно сейчас.
«В этих требованиях нет ничего удивительного, — заметил политолог. — Зеленский же поднимает на щит украинских националистов, вроде Бандеры и Шухевича, которые во времена Великой Отечественной войны, собственно, и осуществили эту Волынскую резню. Согласно киевской пропаганде, это настоящие герои! А значит, идеологические и политические предшественники нынешнего президента Украины».
Таким образом, делает вывод эксперт, требования Варшавы более чем уместны.
«Как мы понимаем, Зеленский извиняться не будет, — подчеркивает собеседник ФАН. — Несмотря на это, его личные отношения с Анджеем Дудой не изменятся — в отличие от польского общественного мнения, которое будет возмущено таким вопиющим игнорированием нормальных человеческих просьб».
По словам Соловейчика, требования извиниться за события 80-летней давности возникли из-за недавнего поражения ВСУ в Артемовске.
«Потеря этого населенного пункта стала серьезной пощечиной режиму Зеленского и сильно подмочила его репутацию среди собственных же союзников, — заметил политолог. — В Польше решили, что Зеленский ослабел настолько, что можно просить его, о чем угодно».
Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что тема «поддержки Украины» в Польше носит инерционный характер.