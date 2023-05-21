Политолог Соловейчик заявил, что США дали Киеву карт-бланш на удары по Крыму

США не возражают против использования Киевом своего оружия для ударов по Крыму. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, это обусловлено тем, что Вашингтон считает полуостров украинской территорией.