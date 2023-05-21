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Политолог Соловейчик заявил, что США дали Киеву карт-бланш на удары по Крыму

Политика
Политолог Соловейчик заявил, что США дали Киеву карт-бланш на удары по Крыму

США не возражают против использования Киевом своего оружия для ударов по Крыму. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, это обусловлено тем, что Вашингтон считает полуостров украинской территорией.

Корреспондент ФАН обратился к политическому и экономическому аналитику Владимиру Соловейчику, чтобы узнать, окажется ли Крым под усиленными ударами со стороны ВСУ после этого заявления.

«Я думаю, что да, — считает политолог. — Потому что украинские бандформирования уже не раз атаковали наш Крым, были и диверсии, и обстрелы, и попытки авиаударов. Думаю, все это будет продолжено в еще большем масштабе, поскольку господин Салливан, очевидно, подлил масла в огонь и дал прямой сигнал киевским неонацистам, что Соединенные Штаты, в случае чего, их прикроют».
Политолог Соловейчик заявил, что США дали Киеву карт-бланш на удары по Крыму

По мнению эксперта, уже в ближайшем будущем украинские диверсионные группы предпримут ряд акций на полуострове.

«Но больше всего, конечно, беспокоит перспектива атак ракетами и беспилотниками, так что вся надежда на наше ПВО, — заявил собеседник ФАН. — Ну и на наши спецслужбы, которые должны на дальних подступах пресекать действия украинских ДРГ».

Ранее ФАН писал, что США неслучайно подняли вопрос о вхождении Украины в НАТО.
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