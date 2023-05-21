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«Идет война с США, никаких танцев!»: агрессивный мужчина напал на оператора k-pop группы в Москве

Происшествия
«Идет война с США, никаких танцев!»: агрессивный мужчина напал на оператора k-pop группы в Москве

Двое мужчин напали на оператора, снимавшего танцы коллектива GeneSiS в центре Москвы. Они разбили камеру молодому человеку и оскорбили.

Информация об инциденте появилась в Telegram-канале танцовщиц. Злоумышленники упоминали разврат, боевые действия и смерти, когда подошли к оператору.

«Я тебе глотку вырву. Идет война с США, никаких танцев!», -- заявил один из них во время перепалки.

Пострадавший написал заявление в полицию по этому факту. Правоохранителям предоставили доказательства.

Ранее сообщалось о нападении жителя Читы на полицейских с ножом. После этого мужчину арестовали.
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