«Идет война с США, никаких танцев!»: агрессивный мужчина напал на оператора k-pop группы в Москве

Двое мужчин напали на оператора, снимавшего танцы коллектива GeneSiS в центре Москвы. Они разбили камеру молодому человеку и оскорбили.
Информация об инциденте появилась в Telegram-канале танцовщиц. Злоумышленники упоминали разврат, боевые действия и смерти, когда подошли к оператору.
«Я тебе глотку вырву. Идет война с США, никаких танцев!», -- заявил один из них во время перепалки.
Пострадавший написал заявление в полицию по этому факту. Правоохранителям предоставили доказательства.
Ранее сообщалось о нападении жителя Читы на полицейских с ножом. После этого мужчину арестовали.