Двух исполнителей теракта в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз приговорили к смертной казни

Следует отметить, что в конце октября 2022 года пятеро мужчин, не являющиеся гражданами Ирана, открыли стрельбу на территории святыни. В результате этого погибли 13 человек, и 45 получили ранения. Известно, что один из террористов был задержан сразу после инцидента.