Двух исполнителей теракта в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз приговорили к смертной казни

Иранский суд в провинции Фарс вынес приговор в отношении двух человек, которые непосредственно причастны к теракту у мавзолея Шах-Черах в городе Шираз. Как сообщает главный прокурор провинции Сейед Казем Мусави, их ожидает смертная казнь.
Следует отметить, что в конце октября 2022 года пятеро мужчин, не являющиеся гражданами Ирана, открыли стрельбу на территории святыни. В результате этого погибли 13 человек, и 45 получили ранения. Известно, что один из террористов был задержан сразу после инцидента.
Согласно словам прокурора, это дело находится на рассмотрении двух ведомств: первое – Военный суд Фарса, где расследуют халатность и непрофессионализм правоохранительных органов. Вторая сторона – это прокуратура, в результате следствия которой были вынесены обвинительные заключения.
Ранее в Турции прошли слушания по делу обвиняемых в совершении теракта на туристической улице Истикляль в Стамбуле в 2022 году. Известно, что вместе с исполнительницей теракта Ахлям аль-Башир по данному делу проходят еще 36 человек.