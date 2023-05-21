Отец советской водородной бомбы и агент влияния Запада: свет и тени академика Сахарова

И вот Сахаров политик, он выступает на Съезде народных депутатов. Клеймит всех и вся, но и предлагает. Проект конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Согласно которому от единой страны не должно было остаться и камня на камне. Целых 50 государств-штатов со своими законами, денежными единицами и армиями, дескать, конфедерация и точка! Хотя это не конфедерация, а самый настоящий разгром страны.