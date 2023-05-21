Отец советской водородной бомбы и агент влияния Запада: свет и тени академика Сахарова

21 мая 1921 года в Москве родился советский физик теоретик, один из ключевых создателей нашей водородной бомбы, академик Андрей Сахаров.
Есть люди, о которых в истории остается распространенный штамп — «противоречивая фигура». Академик Сахаров действительно весь соткан из противоречий.
В 1942 году, на четвертом курсе, он поступил в распоряжение Наркома вооружений и сразу же был направлен на патронный завод в Ульяновск. В том же году сделал изобретение по контролю бронебойных сердечников и внес ряд других предложений.
В 1947 году Сахаров окончил аспирантуру. В 1948-м был зачислен в специальную группу и до 1968 года работал в области разработки термоядерного оружия, участвовал в проектировании и разработке первой советской водородной бомбы. В частности, предложил общую схему ее конструкции, так называемую «слойку Сахарова». Автор проекта уничтожения главного геополитического противника СССР — США — с помощью термоядерного цунами.
Ну а дальше «закружило понесло». Ученый словно кардинально переменился во взглядах. Отдался во власть так называемой «правозащитной деятельности», инспирируемой извне ЦРУ и прочими спецслужбами, стал на путь диссидентства. Его «заслуги» оценили. Получил Нобелевскую премию мира. Советское правительство упрятало его в ссылку в город Горький (ныне — Нижний Новгород), откуда его вернул такой же перевертыш Михаил Горбачев.
И вот Сахаров политик, он выступает на Съезде народных депутатов. Клеймит всех и вся, но и предлагает. Проект конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Согласно которому от единой страны не должно было остаться и камня на камне. Целых 50 государств-штатов со своими законами, денежными единицами и армиями, дескать, конфедерация и точка! Хотя это не конфедерация, а самый настоящий разгром страны.
Даже разрушители СССР пошли по более мягкому варианту. Однако идеи Сахарова могут показаться привлекательными и сегодня. Тем, кто мечтает о поражении России в СВО и ее расчленении по планам мировой закулисы.