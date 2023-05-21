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В Александровском саду Санкт-Петербурга состоялся «День фехтовальщика»

ФАН-ТВ

В Петербурге уже в 19 раз прошел «День фехтовальщика». Традиция была заложена в 2005 году по инициативе Санкт-Петербургского фехтовального клуба, чтобы объединить все фехтовальные силы и сделать яркий подарок городу на день его рождения.

«Сегодня собираются фехтовальщики всех направлений. Их объединяет любовь к холодному оружию», — поделилась председатель Санкт-Петербургского фехтовального клуба Алина Тулякова.
В Александровском саду Санкт-Петербурга состоялся «День фехтовальщика»

В рамках мероприятия состоялся сначала спектакль, а затем были мастер-классы по фехтованию. Каждый желающий мог записаться и попробовать себя в роли фехтовальщика. Многие выступающие коллективы, как и зрители являются уже постоянными гостями мероприятия.

«Я со своим коллективом не первый год участвую в мероприятии, поэтому особых волнений нет, но радость огромная! Каждый раз с удовольствием откликаемся на приглашение», — поделился впечатлениями участник клуба исторического фехтования «Древняя Русь» Валерий Киселев.
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