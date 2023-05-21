В Александровском саду Санкт-Петербурга состоялся «День фехтовальщика»

В Петербурге уже в 19 раз прошел «День фехтовальщика». Традиция была заложена в 2005 году по инициативе Санкт-Петербургского фехтовального клуба, чтобы объединить все фехтовальные силы и сделать яркий подарок городу на день его рождения.