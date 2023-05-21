Глава МВД Турции Cулейман Сойлу обвинил Швецию в попытках вмешаться в президентские выборы

Глава МВД Турции заявил, что Стокгольм спонсирует ассоциацию «Oy ve Ötesi», которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. По информации министра, представители данной организации приходят на участки, где «терроризируют» людей. К примеру, они угрожают местным полицейским забрать с собой урны с бюллетенями.