Глава МВД Турции Cулейман Сойлу обвинил Швецию в попытках вмешаться в президентские выборы

Министр внутренних дел Турции Cулейман Сойлу заявил о том, что правительство Швеции пытается вмешаться в президентские выборы в республике. Слова государственного деятеля приводит газета Aydınlık.
Глава МВД Турции заявил, что Стокгольм спонсирует ассоциацию «Oy ve Ötesi», которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей. По информации министра, представители данной организации приходят на участки, где «терроризируют» людей. К примеру, они угрожают местным полицейским забрать с собой урны с бюллетенями.
Сойлу подчеркнул, что давление со стороны ассоциации на граждан Турции недопустимо, так как это противоречит законодательству. В финансировании «Oy ve Ötesi» шведами глава МВД видит попытку вмешаться в выборы и «посеять путаницу».
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган понадеялся на большее количество голосов во втором туре выборов. В первом этапе действующий глава государства смог набрать 49%.