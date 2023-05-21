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Председатель ЗакСа Нижегородской области Евгений Люлин сообщил о смерти политика Евгения Крестьянинова

Общество
Председатель ЗакСа Нижегородской области Евгений Люлин сообщил о смерти политика Евгения Крестьянинова

На 75-м году жизни скончался основатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Крестьянинов. Об этом сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что политик стоял у истоков законодательной системы области. Люлин подчеркнул, что Крестьянинову в первой половине 90-х годов удалось совладать с массой людей, имеющих разные мнения на ситуацию в регионе, и создать Малый Совет. Позже орган принял основные положения Заксобрания.

«Интеллигентный, умный, дипломатичный Крестьянинов всегда умел находить золотую середину в решении сложных задач, при этом всегда необыкновенно тонко чувствовал людей и четко высказывал свою позицию», — подчеркнул спикер.

Люлин выразил соболезнования родным и близким политика. Он заключил, что в истории региона навсегда сохранится память о покойном.

До этого сообщали о смерти актера, заслуженного артиста России Евгения Лукошкова. Он ушел из жизни в 65 лет.
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