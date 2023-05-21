Председатель ЗакСа Нижегородской области Евгений Люлин сообщил о смерти политика Евгения Крестьянинова

Он отметил, что политик стоял у истоков законодательной системы области. Люлин подчеркнул, что Крестьянинову в первой половине 90-х годов удалось совладать с массой людей, имеющих разные мнения на ситуацию в регионе, и создать Малый Совет. Позже орган принял основные положения Заксобрания.