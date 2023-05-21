Американские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на Соломоновых Островах

Подземные толчки, магнитуда которых достигла 6,1, произошли в 56 километрах к северо-западу от города Киракира. Геологическая служба США сообщает, что угрозы возникновения цунами не зафиксировано.
Очаг сейсмической активности находился на глубине 78 километров к северо-западу от столицы провинции Макира-Улава на Соломоновых островах. Данных о разрушениях и жертвах природного явления на поступало.
Ранее землетрясение мощностью 4,9 засекли в районе Саимбейли турецкой провинции Адана. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий отметило, что очаг сейсмической активности залегал на глубине 6,67 километра.