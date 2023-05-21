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Теннисист Даниил Медведев стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Риме

Спорт
Теннисист Даниил Медведев стал чемпионом грунтового «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл датчанина Хольгера Руне и стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме.

В финале 27-летний спортсмен одержал победу по итогам двух сетов со счетом 7:5, 7:5. Игра длилась 1 час 43 минуты.

Это первый в карьере Медведева трофей, завоеванный на грунте, и 20-я победа на турнирах ATP. В обновленном рейтинге теннисист поднимется на вторую строчку.

Ранее Даниил Медведев одержал победу над греческим теннисистом Стефаносом Циципасом со счетом 7:5, 7:5. После завершения игры спортсмен исполнил танец.
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