«У «музыкантов» полный порядок»: военкор Симонов показал цеха Артемовского завода шампанских вин

Показали военкору и ликерный цех — на входе в него висит замок, поэтому на территорию помещения посторонним не попасть. Здесь сохранился журнал производственного контроля — последние записи в нем датированы маем 2022 года. В полном порядке находится и упаковочная линия для шампанского.