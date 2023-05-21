Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

«У "музыкантов" полный порядок»: военкор Симонов показал цеха Артемовского завода шампанских вин

Весь мир
«У «музыкантов» полный порядок»: военкор Симонов показал цеха Артемовского завода шампанских вин

Оборудование и продукция Артемовского завода шампанских вин не повреждены в ходе боев за город. Бойцы ЧВК «Вагнер» провели для военного корреспондента ФАН Александра Симонова экскурсию по территории предприятия.

Репортаж с завода военкор опубликовал в своем Telegram-канале «Позывной Брюс».

«Масштабы впечатляют. У "музыкантов" там полный порядок, все как лежало, так и лежит», — отметил он.

На складах предприятия хранится огромное количество готовой продукции — всего «вагнеровцы» насчитали порядка шести миллионов бутылок. Ни одна из них не была тронута. Более того, бойцы ЧВК стараются следить за условиями хранения шампанского.

«Вот эти бутылки в стеллажах надо периодически перекручивать. Но так как мы были заняты боевой работой, мы не могли это делать. Сейчас люди есть свободные — назначили специальных людей, [которые] делают это бесплатно. Ходят, переворачивают бутылки согласно определенному регламенту», — рассказал один из них.
«У «музыкантов» полный порядок»: военкор Симонов показал цеха Артемовского завода шампанских вин

Показали военкору и ликерный цех — на входе в него висит замок, поэтому на территорию помещения посторонним не попасть. Здесь сохранился журнал производственного контроля — последние записи в нем датированы маем 2022 года. В полном порядке находится и упаковочная линия для шампанского.

По словам «вагнеровцев», не зафиксировано практически никаких повреждений производственных помещений за редким исключением.

«На выходе заминировано было. Взорвалась МОНка, и были повреждены стены. У нас погиб один человек. А остальное все цело», — подчеркнул боец ЧВК.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Артемовска отрядами «оркестра». Бои за город продолжались 224 дня. Ожидается, что в ближайшее время «музыканты» оборудуют в населенном пункте необходимые рубежи обороны, после чего передадут позиции под контроль ВС РФ.
Донбасс артемовск чвк вагнер
Военкоры ФАН