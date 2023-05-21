Трое бойцов украинского президентского полка избили и ограбили мирного жителя в центре Киева

Трое военнослужащих Отдельного президентского полка имени Гетьмана Богдана Хмельницкого напали на мужчину в центре Киева, избили и украли телефон. Как сообщает местное издание «Страна.ua», пострадавший обратился в правоохранительные органы.
Инцидент произошел 20 мая в 14:00 по московскому времени в Шевченковском районе столицы Украины. Военные во время нападения использовали газовый баллончик. Известно, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемых. За совершенное преступление им грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.
Ранее один гражданский погиб в результате обстрела ВСУ города Токмака в Запорожской области. Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, снаряд прилетел в подстанцию за школой.