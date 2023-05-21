Трое бойцов украинского президентского полка избили и ограбили мирного жителя в центре Киева

Инцидент произошел 20 мая в 14:00 по московскому времени в Шевченковском районе столицы Украины. Военные во время нападения использовали газовый баллончик. Известно, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемых. За совершенное преступление им грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.