Встреч солнцу: как Россия приросла Охотским морем и Тихоокеанским флотом

Ключевым стал 1716 год, когда в Охотске был основан военный порт. На протяжении 140 лет он был единственным центром, занимавшимся освоением этого региона. Именно в этом порту был заложен первый военный корабль в этой части страны. Главным корабелом стал мастер Плотницкий. Ладья «Восток» постоянно совершала военно-транспортные рейсы на Камчатку, а кроме того исследовательские походы.