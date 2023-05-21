Встреч солнцу: как Россия приросла Охотским морем и Тихоокеанским флотом

21 мая 1731 года в Москве был издан указ императрицы Анны Иоанновны об учреждении Охотской военной флотилии с базой в Охотске. Так наша страна обзавелась Тихоокеанским флотом.
А начало было положено почти за столетие до высочайшего повеления.
В 1639 году отряд казачьего сотника И. Ю. Москвитина впервые вышел на побережье Охотского моря. О казаках распространено представление, как о конных воинах, но это не боле чем стереотип. Оставшись на зимовку на берегу, они сразу озаботились созданием флота. Построили два мореходных коча — особый тип русского допетровского судна.
Экспедиция выдвинулась из Якутска и в 1641 году москвитинцы вернулись в острог. Однако они проторили дорогу другим землепроходцам — Пояркову, Хабарову, Шелковникову, Дежневу, Попову и другим. В XVIII веке исследование и освоение дальневосточных и прочих земель становится прерогативой государства.
Ключевым стал 1716 год, когда в Охотске был основан военный порт. На протяжении 140 лет он был единственным центром, занимавшимся освоением этого региона. Именно в этом порту был заложен первый военный корабль в этой части страны. Главным корабелом стал мастер Плотницкий. Ладья «Восток» постоянно совершала военно-транспортные рейсы на Камчатку, а кроме того исследовательские походы.
В 1723 году к ней добавились боты «Лев» и «Восточный Гавриил». Это был еще не флот, но его предпосылки, внесшие, тем не менее, существенный вклад в утверждение России на Дальнем Востоке.