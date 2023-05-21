Японский журналист заявил президенту Украины Зеленскому, что в Хиросиме неуместно просить о поставках оружия

Также он обратил внимание на то, что не все жители островного государства поддерживают эти идеи. Корреспондент посоветовал Зеленскому обсуждать вопросы мирных инициатив на территории Хиросимы. Известно, что украинский президент провел на саммите G7 несколько двусторонних встреч с лидерами государств, на которых поднимал тему предоставления военной помощи.