Японский журналист заявил президенту Украины Зеленскому, что в Хиросиме неуместно просить о поставках оружия

Корреспондент во время пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме упрекнул его в постоянных просьбах предоставить Киеву вооружения, сообщает ТАСС.
Журналист японского издания заявил, что Хиросима неподходящее место для такого количества разговоров о военных поставках украинской стороне.
Также он обратил внимание на то, что не все жители островного государства поддерживают эти идеи. Корреспондент посоветовал Зеленскому обсуждать вопросы мирных инициатив на территории Хиросимы. Известно, что украинский президент провел на саммите G7 несколько двусторонних встреч с лидерами государств, на которых поднимал тему предоставления военной помощи.
Ранее на полях саммита G7 президент США Джо Байден раскрыл подробности разговора с Владимиром Зеленским. Глава Белого дома рассказал ему о планах Вашингтона и союзников обучить украинских летчиков управлению истребителем F-16.