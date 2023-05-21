Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна выступить с объяснениями по поводу распространившихся сообщений об остановке нефтяного трубопровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
В эфире местной радиостанции Kossuth он отметил, что «вопрос безопасности энергоснабжения является вопросом суверенитета», поэтому любые попытки повлиять на сохранность будут рассчитываться как посягательство на независимость государства.
Следует отметить, что ранее произошла крупная утечка секретных данных Пентагона, напрямую касающихся Украины. Согласно распространенной информации, президент Владимир Зеленский предлагал оккупировать деревни и взорвать трубопровод, по которому нефть из России поступает в Венгрию.