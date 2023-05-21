Глава МИД Венгрии Сийярто потребовал объяснений от Украины и ЕК по возможной остановке нефтепровода «Дружба»

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна выступить с объяснениями по поводу распространившихся сообщений об остановке нефтяного трубопровода «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.