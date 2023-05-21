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Противники НАТО забросали здание Евросоюза в Софии яйцами и облили красной краской

Происшествия
Противники НАТО забросали здание Евросоюза в Софии яйцами и облили красной краской

В Софии прошла многотысячная антивоенная акция «Болгария — зона мира». Митингующие выступали за то, чтобы Болгария не принимала участия в военных конфликтах, настаивали на суверенитете страны в области внешней политики и на закрытии баз НАТО.

Участники акции прошли по центральным улицам столицы к зданиям правительства, администрации президента и парламента. Представительство ЕС болгары забросали яйцами и облили красной краской. В результате инцидента одному из участников протеста жидкость попала в лицо. Ему оперативно оказали помощь на месте. Полиция, обеспечивавшая безопасность массового события, в происходящее не вмешивалась.

Ранее Болгария с размахом отметила День Победы. В стране прошли шествия «Бессмертного полка» и торжественные акции в честь праздника.
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