Противники НАТО забросали здание Евросоюза в Софии яйцами и облили красной краской

Участники акции прошли по центральным улицам столицы к зданиям правительства, администрации президента и парламента. Представительство ЕС болгары забросали яйцами и облили красной краской. В результате инцидента одному из участников протеста жидкость попала в лицо. Ему оперативно оказали помощь на месте. Полиция, обеспечивавшая безопасность массового события, в происходящее не вмешивалась.