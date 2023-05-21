Украинские СМИ сообщили о взрывах вечером 21 мая в Харькове

Жители Харькова услышали звуки взрывов вечером в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщают украинские СМИ.
Информацию о происшествии в городе в личном Telegram-канале подтвердил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги. До взрывов на территории региона Украины объявили воздушную тревогу.
До этого звуки детонации снарядов услышали жители Киева в ночь на 20 мая. Тогда в столице Украины раздались не менее десяти взрывов.