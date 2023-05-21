SZ: подрывы на «Северных потоках» могли быть совершены двумя украинцами

Минимум двое граждан Украины могут быть замешены в диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Журналисты издания провели совместное расследование с рядом немецких и европейских СМИ. Согласно полученным данным, федеральное ведомство по уголовное делам ФРГ несколько месяцев назад обнаружило туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше.
Компания была основана и зарегистрирована в 2016 году двумя украинцами. Как пишет газета, именно Feeria Lwowa арендовала судно «Андромеда», на котором подозреваемые в подрыве газопровода направлялись к трубам.
Похожие данные уже появлялись в начале марта. Тогда газета The New York Times писала, что к подрыву «Северных потоков» могла быть причастна проукраинская группировка.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани обвинил европейские страны в безразличии на фоне нежелания отыскать виновников взрывов на газопроводах.