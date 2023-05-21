Планы певицы Лободы выступить в Киеве на русском языке вывели из себя украинцев

Певица Светлана Лобода рассказала о планах провести благотворительный концерт в Киеве, что вызвало негативную реакцию у соотечественников.
Пользователи Сети раскритиковали исполнительницу за анонс благотворительного мероприятия в столице Украины. По мнению комментаторов, Лобода будет исполнять свои старые хиты на русском языке, что непозволительно с ее стороны.
Некоторые украинцы заявили, что вообще не ждут певицу на родине, потому что она стала знаменитой благодаря России. Артистка пока никак не прокомментировала нападки в свой адрес, а также не вносила коррективы в концертную программу.
Ранее актер Валерий Баринов рассказал, когда начали меняться отношения между украинцами и русскими. Артисту уже в 90-е приходилось спорить с теми, кто утверждал, что РФ ненавидит граждан соседней страны.