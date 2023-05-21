В аэропорту Катании приостановили полеты после выброса пепла из вулкана Этна

На вулкане Этна началось извержение. Из-за выброса пепла в аэропорту Катании на Сицилии 21 мая приостановили осуществление рейсов.
Активность вулкана зафиксировали в итальянском национальном институте геофизики и вулканологии. Там сообщили, что пепел упал на два города, одним из которых стала Катания, сообщает Associated Press.
Местные жители указали, что слышали громкие раскаты, которые доносились со стороны вулкана. По предварительной информации, от природного явления никто не пострадал.
Год назад на вулкане также было извержение. Жителей успокаивали, что природное явление не представляет опасности.