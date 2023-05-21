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Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Арамиле Свердловской области

Происшествия
Спасатели потушили пожар в многоквартирном доме в Арамиле Свердловской области

Открытое горение в многоэтажном доме в городе Арамиле Свердловской области удалось ликвидировать. Как сообщает главное управление МЧС по региону, сотрудники экстренных служб в настоящий момент проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

В распространенном сообщении говорится, что возгорание было потушено в 20:49 (18:49 по московскому времени). Следует отметить, что спасатели боролись с огнем на общей площади 1500 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что быстрому распространению огня способствовали плотная застройка объектов и сильные порывы ветра. На ликвидацию пожара были отправлены несколько десятков человек личного состава МЧС и специальная техника.
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