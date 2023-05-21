«Туртукай взят и я там», или «Победителя не судят»: юбилей славной суворовской победы

Особенность этой суворовской победы в том, что она была достигнута не по приказу, а по собственной инициативе. В этой связи Александр Васильевич даже был подвергнут некоторым санкциям, однако точку поставила императрица Екатерина II. Именно по этому поводу она изрекла: «Победителей не судят» и прислала Суворову Георгиевский крест.