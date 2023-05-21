«Туртукай взят и я там», или «Победителя не судят»: юбилей славной суворовской победы

21 мая 1773 года выдающийся русский полководец Александр Васильевич Суворов ночным штурмом взял турецкую крепость Туртукай и тем самым сорвал планы турок соединить свои силы на среднем Дунае.
Особенность этой суворовской победы в том, что она была достигнута не по приказу, а по собственной инициативе. В этой связи Александр Васильевич даже был подвергнут некоторым санкциям, однако точку поставила императрица Екатерина II. Именно по этому поводу она изрекла: «Победителей не судят» и прислала Суворову Георгиевский крест.
И было за что!
Полководец сам повел один из отрядов на крепостные укрепления. В ходе стремительного натиска, по дороге в крепость нашли заряженную неприятельскую пушку. Решили пальнуть по туркам, однако выстрел оказался крайне неудачным — орудие попросту разорвало.
Суворов оказался контужен, хотя могло быть и хуже. Несмотря на это, он первый вскочил в турецкий редут и пленил янычара. Турки, видя такое проявление русского воинского духа, сражались вяло и сопротивление практически прекратили. Город и дунайская флотилия оказались в наших руках.
Александр Васильевич отдал приказ не чинить никакого вреда местным жителем. Это в дальнейшем станет его фирменным знаком — полнейшая строжайшая дисциплина нижних чинов и офицеров, так что и мыслей возникало о каких-либо бесчинствах. В то время как в просвещенной Европе действовал «обычай войны», согласно которому взятый город подвергался трехдневному грабежу.
После взятия Туртукая Суворов отправил на верха стихотворную депешу:
Слава Богу, слава вам!
Туртукай взят и я там.