Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пламя охватило три жилых дома и надворные постройки в Новосибирске на левом берегу Оби

Происшествия
Пламя охватило три жилых дома и надворные постройки в Новосибирске на левом берегу Оби

Крупный пожар вспыхнул в Новосибирске на левом берегу Оби. Пламя охватило три жилых дома и несколько надворных построек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 20:27 по местному времени (16:27 по московскому времени). Прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб подтвердили, что по указанному адресу действительно горят три частных дома и хозяйственные строения. В результате инцидента никто не пострадал, отметили в ведомстве.

В течение часа пожар удалось локализовать, предотвратив распространение огня на соседние жилые дома. В настоящий момент на месте ЧП работают 48 человек личного состава МЧС и 14 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что в городе Арамиль Свердловской области горит хозяйственная постройка. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.
новосибирск река обь левый берег пожар жилые дома
Военкоры ФАН