Пламя охватило три жилых дома и надворные постройки в Новосибирске на левом берегу Оби

Крупный пожар вспыхнул в Новосибирске на левом берегу Оби. Пламя охватило три жилых дома и несколько надворных построек, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 20:27 по местному времени (16:27 по московскому времени). Прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб подтвердили, что по указанному адресу действительно горят три частных дома и хозяйственные строения. В результате инцидента никто не пострадал, отметили в ведомстве.
В течение часа пожар удалось локализовать, предотвратив распространение огня на соседние жилые дома. В настоящий момент на месте ЧП работают 48 человек личного состава МЧС и 14 единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что в городе Арамиль Свердловской области горит хозяйственная постройка. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.