Пламя охватило три жилых дома и надворные постройки в Новосибирске на левом берегу Оби

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 20:27 по местному времени (16:27 по московскому времени). Прибывшие по вызову сотрудники экстренных служб подтвердили, что по указанному адресу действительно горят три частных дома и хозяйственные строения. В результате инцидента никто не пострадал, отметили в ведомстве.