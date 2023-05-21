Бахрейн восстановил дипломатические отношения с Ливаном

Саудовский посланник вернулся в Ливан еще в апреле прошлого года, однако Бахрейн до сегодняшнего дня так и не возобновил связи с Бейрутом. Вероятно, смена курса Манамы была вызвана общей «оттепелью» в отношениях между странами Ближнего Востока: ранее Саудовская Аравия при посредничестве Китая примирилась с Ираном, а позже добилась восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств.