Бахрейн восстановил дипломатические отношения с Ливаном

Бахрейн заявил о восстановлении дипломатических отношений с Ливаном, которые были разорваны в 2021 году.
Как сообщили в Манаме, диппредставительство королевства в Бейруте возобновит работу на уровне послов для «укрепления отношений между двумя братскими странами и народами». В свою очередь, ливанское руководство высоко оценило такой жест со стороны правительства Бахрейна.
Посол королевства был отозван из Ливана после аналогичных шагов Саудовской Аравии и ряда других стран Персидского залива. Поводом стала критика со стороны министра информации Джорджа Кордахи в адрес Эр-Рияда: чиновник в интервью прессе негативно оценил последствия саудовского участия в гражданской войне на территории Йемена и призвал положить конец затянувшемуся конфликту.
Власти Саудовской Аравии расценили подобные слова как оскорбление и разорвали отношения с Бейрутом. Позже Кордахи объяснил, что интервью было записано за месяц до вступления чиновника в должность и не отражало официальную позицию правительства республики. Однако в Эр-Рияде его словам не вняли и отказались восстанавливать отношения.
Саудовский посланник вернулся в Ливан еще в апреле прошлого года, однако Бахрейн до сегодняшнего дня так и не возобновил связи с Бейрутом. Вероятно, смена курса Манамы была вызвана общей «оттепелью» в отношениях между странами Ближнего Востока: ранее Саудовская Аравия при посредничестве Китая примирилась с Ираном, а позже добилась восстановления членства Сирии в Лиге арабских государств.
Кроме того, с 25 мая ожидается открытие авиасообщения между Бахрейном и Катаром. Страны нормализуют связи, разрушенные после блокады Дохи со стороны Саудовской Аравии и ее союзников. Эр-Рияд обвинял катарские власти в поддержке террористических организаций и сотрудничестве с Ираном.
В 2017 году Бахрейн вместе с Саудовской Аравией, ОАЭ и Египтом разорвал связи и ввел блокаду Катара из-за заявлений о том, что он был слишком близок к Ирану и поддерживал радикальные группы.