Власти Кении повысят налоги во избежание банкротства

Найроби, 21 мая. Правительство Кении готовит законопроект о повышении налогов с целью пополнения казны.
Изменение фискальной политики действующего правительства африканской республики является вынужденной мерой, поскольку страна испытывает дефицит бюджета. Он образовался в результате вложения денежных средств в дорогостоящие проекты инфраструктуры, которые осуществлял предыдущий президент страны Ухуру Кеньятта.
Теперь действующий лидер Кении Уильям Руто пытается восстановить государственную экономику, принимая непопулярный среди населения шаг. Он настаивает, что повышение налогов будет единственно верным решением для предотвращения банкротства страны. Противники законопроекта утверждают, что этот способ сильно ударит по малому бизнесу, еще больше повысит цены в стране и укоренит бедность.
Оппозиционный лидер Раила Одинга угрожает призвать кенийцев выйти на митинги. Ранее он возглавил антиправительственные демонстрации в знак протеста против повышения стоимости жизни в стране.