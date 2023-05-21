Власти Кении повысят налоги во избежание банкротства

Теперь действующий лидер Кении Уильям Руто пытается восстановить государственную экономику, принимая непопулярный среди населения шаг. Он настаивает, что повышение налогов будет единственно верным решением для предотвращения банкротства страны. Противники законопроекта утверждают, что этот способ сильно ударит по малому бизнесу, еще больше повысит цены в стране и укоренит бедность.