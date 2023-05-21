«Художник, охотник, заботливый отец и зять»: Пригожин перечислил все достоинства Шойгу в поздравительном письме

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил с днем рождения министра обороны РФ Сергея Шойгу. Официальное письмо опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
В своем поздравлении основатель частной военной компании особо отметил регалии и заслуги Сергея Кужугетовича Шойгу, который прошел тернистый путь от электрика и строителя до главы МЧС, а после и Министерства обороны Российской Федерации.
«От себя лично, от командования и бойцов ЧВК “Вагнер” поздравляю вас, Президента Русского географического общества, кавалера Мальтийского ордена с Днём Рождения! Вы незаурядный человек: пройдя путь от электрика и строителя, вы не только отдавали себя работе, но и тратили огромное количество времени на развитие своих многочисленных талантов. Мало кто объединяет в себе способности утонченного эстета, художника-графика, резчика по дереву, охотника, любителя хоккея, заботливого отца и тестя. Надеемся, что вы и дальше будете радовать окружающих своей счастливой улыбкой!» — поздравил Евгений Пригожин.
Также основатель ЧВК передал в подарок Сергею Шойгу книгу Кирилла Романовского «8 лет с «Вагнером».
Напомним, ранее Евгений Пригожин рассказывал, кто помогал бойцам ЧВК «Вагнер» освобождать Артемовск от украинских боевиков.