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Метеоролог Александр Ганьшин: лето 2023 года станет одним из самых жарких за историю наблюдений

Общество
Метеоролог Александр Ганьшин: лето 2023 года станет одним из самых жарких за историю наблюдений

Лето 2023 года станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Такой прогноз озвучил метеоролог и кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин в беседе с корреспондентом RT.

По словам специалиста, несмотря на то, что в июне температура будет держаться в пределах нормы, в середине и конце лета на всей территории России будет жарче, чем обычно. Более высокие показатели могут наблюдаться в указанный период на юге Сибири и в европейской части России.

При этом в последней температура вряд ли достигнет отметки +40 °С, отметил Ганьшин. Метеоролог добавил, что за последние 170 лет на Земле стало теплее на 1,23 °С. Конкретно в России уже в ближайшие десять лет температура повысится на 1,5 °С, подчеркнул эксперт.
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