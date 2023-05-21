СМИ: президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать потерю Донбасса и Крыма ради прекращения конфликта

Он выразил мнение, что глава государства будет вынужден признать границу Украины без некоторых субъектов. Вайхерт подчеркнул, что стороны конфликта должны посетить мирную конференцию, где будут обсуждены вопросы урегулирования ситуации. Публицист заключил, что Киев не владеет ресурсами для активных боевых действий, несмотря на помощь от США.