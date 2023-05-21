СМИ: президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать потерю Донбасса и Крыма ради прекращения конфликта

Для урегулирования конфликта с Россией президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать потерю Донбасса и Крыма. Об этом в материале для 19fortyfive написал Брэндон Вайхерт.
Он выразил мнение, что глава государства будет вынужден признать границу Украины без некоторых субъектов. Вайхерт подчеркнул, что стороны конфликта должны посетить мирную конференцию, где будут обсуждены вопросы урегулирования ситуации. Публицист заключил, что Киев не владеет ресурсами для активных боевых действий, несмотря на помощь от США.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. Его размер составил 375 млн долларов.