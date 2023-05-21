Московское дерби «Спартак» — ЦСКА завершилось победой красно-белых со счетом 2:1

«Спартак» смог вырвать победу в самом конце встречи. На 89-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота ЦСКА. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отразил удар Промеса с 11-ти метров, но футболист удачно сыграл на добивании и отправил мяч в ворота.