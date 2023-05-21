Московское дерби «Спартак» — ЦСКА завершилось победой красно-белых со счетом 2:1

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.
Изначально команды обменялись голами, которые были оформлены из положения «вне игры». Был отменен мяч Михаила Игнатова, а после судьи не засчитали взятие ворот от Антона Заболотного.
Первый гол на 37-й минуте игры забил полузащитник ЦСКА Хесус Медина. Спустя всего несколько минут счет стал равным — у красно-белых отличился Квинси Промес, ставший лучшим бомбардиром «Спартака» в истории чемпионатов России.
Во втором тайме на поле случился скандал. Главный арбитр поединка Сергей Карасев был вынужден удалить игроков обеих команд за неспортивное поведение — нападающий красно-белых Александр Соболев и защитник армейского клуба Виллиана Рошу показали друг другу неприличные жесты. Оба в итоге получили прямые красные карточки.
«Спартак» смог вырвать победу в самом конце встречи. На 89-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота ЦСКА. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отразил удар Промеса с 11-ти метров, но футболист удачно сыграл на добивании и отправил мяч в ворота.
После матча ЦСКА продолжает занимать второе место в турнирной таблице, имея в активе 54 очка. «Спартак» поднялся на третью строчку и набрал 53 балла.
Ранее Промес объяснил, почему все последние игры с петербургским «Зенитом» получаются конфликтными. Голландский спортсмен считает, что футболисты из Северной столицы перестали уважать столичный клуб.