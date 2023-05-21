Выступивший на саммите G7 в Хиросиме японский премьер Кисида не уточнил, кто сбросил на город ядерную бомбу

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на пресс-конференции, завершающей саммит G7 в Хиросиме. В своей речи чиновник ни разу не упомянул, кто именно сбросил на город ядерную бомбу летом 1945 года.
Кисида лишь констатировал, что в результате бомбардировки населенный пункт был полностью уничтожен, превратившись в выжженную землю. После этого, по словам премьер-министра Японии, Хиросиму восстановили усилиями местных жителей.
«Она превратилась в город мира. Кто мог такое вообразить?» — заявил Фумио Кисида.
Глава японского правительства добавил, что в 2016 году, будучи руководителем МИД страны, он провел в Хиросиме «министерскую встречу G7». Еще спустя какое-то время Кисида организовал первый визит в город президента США — тогда это место посетил Барак Обама.