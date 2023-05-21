Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9 в турецкой провинции Адана

Землетрясение мощностью 4,9 произошло в районе Саимбейли. Как сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг сейсмической активности залегал на глубине 6,67 километра.
Согласно распространенным данным, толчки были зарегистрированы в воскресенье, 21 мая, в 15:46 по местному времени (совпадает с московским). Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.
Ранее около побережья Новой Каледонии в Тихом океане случилось землетрясение магнитудой 7,4. Его засекли в 416 километрах к юго-востоку от города Нумеа во Франции на глубине 45 километров.