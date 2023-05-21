Австралийские ученые назвали одной из причин обращения мужчин к эскортницам стремление к разнообразию

Ученые Квинслендского университета определили, с какими запросами обращаются к секс-работницам гетеросексуальные мужчины. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Nature.
Психологи опросили семь женщин в возрасте от 20 до 35 лет, предоставляющих сексуальные услуги. Они раскрыли информацию о 516 клиентах. На основе этих данных ученые пришли к выводу, что мужчины в отношениях чаще обращались к жрицам любви из-за стремления разнообразить сексуальную жизнь.
При этом одиночки чаще всего пользовались услугами одной и той же секс-работницы. Во время встреч они пытались имитировать постоянные отношения, давали советы и дарили подарки, пишет «Газета.Ru».
Результаты исследования позволили ученым подтвердить теорию, что у сильного пола развита стратегия двойного спаривания. Согласно ей, мужчины не только стремятся к разнообразию, чтобы максимально раздать свои гены, но и заинтересованы в создании пары, чтобы воспитать потомство.
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