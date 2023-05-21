Австралийские ученые назвали одной из причин обращения мужчин к эскортницам стремление к разнообразию

Психологи опросили семь женщин в возрасте от 20 до 35 лет, предоставляющих сексуальные услуги. Они раскрыли информацию о 516 клиентах. На основе этих данных ученые пришли к выводу, что мужчины в отношениях чаще обращались к жрицам любви из-за стремления разнообразить сексуальную жизнь.