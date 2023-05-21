Женщина хотела научиться зарабатывать на бирже и была обманута мошенниками на 2 млн рублей в Магнитогорске

В правоохранительные органы обратилась 55-летняя жительница Магнитогорска и сообщила, что ее обманули мошенники на 2 млн рублей, пишет «Комсомольская правда».
Женщине позвонил неизвестный, представившийся финансовым консультантом, и рассказал о способах заработка на бирже. Она заинтересовалась темой и начала заниматься инвестициями по наставлениям мошенника.
Аферист уговорил жительницу Магнитогорска взять кредит на 1,5 млн рублей и перевести деньги на счет биржи. В общей сложности она отдала около 2 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества и начали поиск неизвестного.
Ранее стало известно, что аферистка украла у пожилой петербурженки 8,5 млн рублей четыре года назад. Пенсионерка пришла в отделение банка и не обнаружила на своем счету внушительной суммы денег.