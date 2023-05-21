Украинские журналисты и их аудитория обладают «памятью золотой рыбки». Об этом ФАН рассказал политолог Эдвард Чесноков, комментируя противоречивые заявления «незалежных» СМИ после освобождения Артемовска ЧВК «Вагнер».
«Украину сейчас контролирует тот же клан левых глобалистов, что захватил власть в СССР после смерти Сталина или в нынешних США после отстранения Трампа. Этот клан удерживает власть с помощью непрерывного промывания мозгов населению через СМИ. Результатом становится чудовищное снижение интеллекта, когда и журналисты, и читатели обладают «памятью золотой рыбки» и могут в течение минуты выдавать взаимоисключающие реплики на одну и ту же тему», — сказал Чесноков.
Также политолог вспомнил, как украинские СМИ выставляли военно-техническое партнерство России и Ирана как пример «слабости России», однако уже в следующих постах писать, что «поставки натовских снарядов — это сила Украины».
«Удивляться этой шизофреничности не нужно. Старшее поколение помнит, что с какого-то момента официозную советскую прессу просто невозможно было читать: "Радостно светит над Парижем солнце, но не радует оно простых французов". Левые глобалисты со скоростью курьерского поезда движутся к своему 1991 году, а мини-СССР — Украина — повторит судьбу своего исторического прототипа», — заключил эксперт.
Напомним, ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение Артемовска от украинских военных вопреки заявлениям из Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в городе еще присутствуют ВСУ.