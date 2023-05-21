Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вологодский учитель отправлял школьнице обнаженные фото под предлогом наглядного изучения греческой наготы

Происшествия
Вологодский учитель отправлял школьнице обнаженные фото под предлогом наглядного изучения греческой наготы

В Чагодощенском районе Вологодской области 44-летний учитель истории на протяжении более полугода отправлял семикласснице фотографии интимного характера, объясняя это необходимостью изучать культ красоты человеческого тела и наготу древних греков.

Как передает Telegram-канал Mash, извращенец общался со школьницей на подобные темы с ноября 2022 года. При этом он не только в теории рассказывал о нагих греках, но и наглядно показывал интимные места.

Заявление в полицию написала мама 14-летней девочки. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о развращении несовершеннолетнего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее ученики одной из петербургских школ распространили в сети Интернет видео с обнаженным одноклассником.
вологодская область школа школьница обнаженные фото разврат учитель
Военкоры ФАН