Вологодский учитель отправлял школьнице обнаженные фото под предлогом наглядного изучения греческой наготы

В Чагодощенском районе Вологодской области 44-летний учитель истории на протяжении более полугода отправлял семикласснице фотографии интимного характера, объясняя это необходимостью изучать культ красоты человеческого тела и наготу древних греков.
Как передает Telegram-канал Mash, извращенец общался со школьницей на подобные темы с ноября 2022 года. При этом он не только в теории рассказывал о нагих греках, но и наглядно показывал интимные места.
Заявление в полицию написала мама 14-летней девочки. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о развращении несовершеннолетнего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее ученики одной из петербургских школ распространили в сети Интернет видео с обнаженным одноклассником.