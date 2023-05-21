Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ханой на переговоры с руководством Вьетнама. Рабочие встречи пройдут 22 мая.
В секретариате политика отметили, что график запланированных обсуждения с вьетнамскими властями насыщенный. Медведеву предстоит встретиться с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонгом, а также с постоянным секретарем ЦК КПВ Чыонг Тхи Май. Намечены и другие мероприятия.
Ранее Медведев пригласил бизнесмена Илона Маска посетить освобожденный Артемовск. Политик ответил ему в социальной сети Twitter (заблокирована на территории РФ).