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Российские силы отразили контратаку украинских подразделений под Авдеевкой

Армия
Российские силы отразили контратаку украинских подразделений под Авдеевкой

Разведчики Вооруженных сил РФ отследили и нанесли удар по украинским солдатам в районе Авдеевки. Об этом сообщает РИА Новости.

Передвижение личного состава и техники одного из подразделений ВСУ зафиксировали с помощью беспилотника. Украинские военные пытались занять ранее утраченные позиции под Авдеевкой, действуя под прикрытие советского бронетранспортера БМП-1.

Российские войска наносили противнику огневое поражение в течение всего дня, в результате чего вынудили покинуть позиции. После очередной попытки солдат ВСУ занять утраченный укрепрайон российские артиллеристы нанесли мощный удар, тем самым сорвав попытку контратаки.

Накануне ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами в районе Авдеевки. Ликвидированные склады содержали ракетно-артиллерийское вооружение 110-й мехбригады украинских сил.
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