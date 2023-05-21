Российские силы отразили контратаку украинских подразделений под Авдеевкой

Разведчики Вооруженных сил РФ отследили и нанесли удар по украинским солдатам в районе Авдеевки. Об этом сообщает РИА Новости.
Передвижение личного состава и техники одного из подразделений ВСУ зафиксировали с помощью беспилотника. Украинские военные пытались занять ранее утраченные позиции под Авдеевкой, действуя под прикрытие советского бронетранспортера БМП-1.
Российские войска наносили противнику огневое поражение в течение всего дня, в результате чего вынудили покинуть позиции. После очередной попытки солдат ВСУ занять утраченный укрепрайон российские артиллеристы нанесли мощный удар, тем самым сорвав попытку контратаки.
Накануне ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами в районе Авдеевки. Ликвидированные склады содержали ракетно-артиллерийское вооружение 110-й мехбригады украинских сил.